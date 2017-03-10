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11:13 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке появились птенцы пингвинов Гумбольдта

Сейчас птенцы большую часть времени проводят в гнёздах, но уже через месяц они сменят пух на птенцовое оперение, начнут плавать и будут чаще появляться в вольере. Пока их продолжают кормить родители, а к середине лета они станут подходить к киперам за едой, научатся брать рыбу из рук и будут постепенно становится самостоятельными.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Находящиеся на грани исчезновения пингвины Гумбольдта вывели новых птенцов в Московском зоопарке. Малыши появились на свет три недели назад. Сейчас в зоопарке обитают уже шесть пингвинят этого вида, старшим из них полтора месяца. Ещё четыре пары пингвинов в настоящее время высиживают яйца.

Птенцы редко показываются и большую часть времени проводят в норах. Пока их продолжают кормить родители, но уже к середине лета пингвинята начнут постепенно питаться самостоятельно: будут подходить к киперам за едой и брать рыбу из рук.

Отличить птенцов от взрослых особей посетители зоопарка могут по серому оперению.

Примерно в два месяца молодые пингвины сменят пух на оперение, начнут плавать и будут чаще появляться в вольере.

В природе пингвины Гумбольдта обитают на западном скалистом побережье Южной Америки и соседних островах, в зоне влияния холодного Перуанского течения. Они устраивают гнезда в норах и расщелинах между камнями.

Подробнее о них расскажут на экскурсии «Пернатые обитатели зоопарка». Заказать её можно на сайте зоопарка или по телефону: 8 (499) 255−53−75.

В марте в Московском зоопарке появился птенец венценосных журавлей. Сотрудники зоопарка выращивают его в инкубаторе, а ближе к лету малыша поселят вместе с родителями. А в феврале в павильоне «Птицы и бабочки» появились птенцы пеликанов — розового и кудрявого.

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