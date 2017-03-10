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11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае закроют интернат для пожилых людей и инвалидов «Агульский»

Ранее местные жители обеспокоились закрытием социального учреждения.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Интернат для пожилых людей и инвалидов «Агульский», в котором работает большинство жителей деревни Агул в Ирбейском районе, закроют через два года. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания края.

«Дом-интернат работает еще два года. За это время районная администрация предпринимает меры, изыскивает возможность трудоустройства людей, чтобы не было новых “умирающих” деревень, чтобы семьи не остались без средств к существованию», — рассказали в пресс-службе парламента.

Интернат был организован еще в 1941 году. Старые деревянные корпуса неоднократно подвергались подтоплению в результате паводков, а ремонт не спасал ситуацию. В итоге здания постепенно пришли в негодность.

Ранее местные жители обеспокоились закрытием социального учреждения. В письме за подписью 52 человек, в частности, говорилось, что дом-интернат является градообразующим предприятием, а в случае его закрытия 66 сотрудников останутся без работы.

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