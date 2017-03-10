В Красноярском крае закроют интернат для пожилых людей и инвалидов «Агульский»

Интернат для пожилых людей и инвалидов «Агульский», в котором работает большинство жителей деревни Агул в Ирбейском районе, закроют через два года. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания края.

«Дом-интернат работает еще два года. За это время районная администрация предпринимает меры, изыскивает возможность трудоустройства людей, чтобы не было новых “умирающих” деревень, чтобы семьи не остались без средств к существованию», — рассказали в пресс-службе парламента.

Интернат был организован еще в 1941 году. Старые деревянные корпуса неоднократно подвергались подтоплению в результате паводков, а ремонт не спасал ситуацию. В итоге здания постепенно пришли в негодность.