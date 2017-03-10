Кроме того, Крымчан призывают придумать название для нового вина «Массандры» (на официальной странице компании в Facebook). ФГУП «ПАО «Массандра» в этом году на суд потребителя представит новое церковное вино, которое было создано по особой технологии, без добавления спирта. Его производство уже благословил правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии митрополит Лазарь. Наряду с легендарными кагорами завода, это вино будут использовать в ходе божественных литургий, — передает пресс-служба «Массандры».

Как отметили на предприятии, производство традиционных кагоров при этом не пострадало. Технология производства вина без добавления спирта, используемая на «Массандре», не имеет аналогов не только в Крыму, но и в мире. Технология его создания такова, что аналогов ей однозначно в мире нет. В сезон переработки 2016 года приготовлен небольшой объем нового вина — всего 6 тысяч декалитров, и я уверена, что оно будет востребовано, — рассказала генеральный директор предприятия Янина Павленко.

В «Массандре» отметили, что вино они создают исключительно из своего винограда, и новый сорт не стал исключением. Оно создано из сортов «саперави» и «бастардо».