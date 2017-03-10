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10:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

Ночью по улицам Воронежа разгуливала бесхозная лошадь

Лошадь, которая разгуливает сама по себе в Северном микрорайоне Воронежа, сняли на видео очевидцы. Кадры разместили в соцсети в группе «Типичный Воронеж».

Как животное оказалось без присмотра, не известно. В комментариях воронежцы предположили, что лошадь могла сбежать из Подгорного, где расположена конеферма.

Одна из жительниц Воронежа посоветовала не удивляться: по её словам, «лошади прекрасно знают город: как двигаться по проезжей части, как переходить и где, не боятся ничего. Однажды в Подгоное привезли лошадь с Динамо, так та взяла с собой двух местных лошадей и привела их обратно на Динамо. Зачем те пошли за ней, не понятно, но путешествовать они очень любят».

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