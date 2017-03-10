Гражданин Молдовы с амнезией был найден в Подмосковье
Потерявший память мужчина 52-х лет из Молдовы обнаружен в Московской области — ведется поиск его родственников.
Потерявший память мужчина 52-х лет из Молдовы обнаружен в Московской области — ведется поиск его родственников.
КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В подмосковном Подольске найден гражданин Молдовы 52-летний Михаил Чиботарь, сообщают российские СМИ.
Мужчину нашли 24 января на железнодорожной станции. Он страдает потерей памяти.
Теперь местный поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет родственников, знакомых — всех, кто знает Михаила.
По имеющимся сведениям, Чиботарь родился 17 ноября 1964 года. Его рост 168 сантиметров, глаза карие, волосы седые.
«Тех, кто располагает