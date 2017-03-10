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10:16 (мск), источник: Sputnik.md

Гражданин Молдовы с амнезией был найден в Подмосковье

Потерявший память мужчина 52-х лет из Молдовы обнаружен в Московской области — ведется поиск его родственников.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В подмосковном Подольске найден гражданин Молдовы 52-летний Михаил Чиботарь, сообщают российские СМИ.

Мужчину нашли 24 января на железнодорожной станции. Он страдает потерей памяти.

Теперь местный поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет родственников, знакомых — всех, кто знает Михаила.

По имеющимся сведениям, Чиботарь родился 17 ноября 1964 года. Его рост 168 сантиметров, глаза карие, волосы седые.

«Тех, кто располагает какой-либо информацией о потерявшем память человек, просят позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 700−54−52 или 02, 102», — заявил координатор отряда.

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