Гражданин Молдовы с амнезией был найден в Подмосковье

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В подмосковном Подольске найден гражданин Молдовы 52-летний Михаил Чиботарь, сообщают российские СМИ.

Мужчину нашли 24 января на железнодорожной станции. Он страдает потерей памяти.

Теперь местный поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет родственников, знакомых — всех, кто знает Михаила.

По имеющимся сведениям, Чиботарь родился 17 ноября 1964 года. Его рост 168 сантиметров, глаза карие, волосы седые.