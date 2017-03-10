Фотограф сделал любимой предложение под северным сиянием

Шарп и его возлюбленная, Карли Рассел, — оба ландшафтные фотографы. Съемками Aurora Borealis они занимались на протяжении нескольких лет. И Шарп уже давно замыслил сделать предложение именно в сиянии небесных сполохов — вроде бы никто до него это не делал, так что такой поступок был бы и романтичным, и оригинальным, передает Daily Mail.

Дейл собирался сделать это еще девять месяцев назад, но планы случайно сорвались. Перед поездкой в Исландию он спрятал кольцо в бутылке с увлажняющим кремом. Однако в аэропорту оказалось, что у их багажа «перевес», так что ни о чем не подозревающая Карли выбросила бутылку с кремом в урну. А ведь там была фамильная драгоценность — кольцо стоило $4000. Дейл обнаружил пропажу слишком поздно. Но делать было нечего.