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13:27 (мск), источник: Моя Планета

Фотограф сделал любимой предложение под северным сиянием

Возможно, это самый романтичный способ сделать предложение. Фотограф Дейл Шарп предложил своей подруге выйти за него при свете северного сияния. Но у этой сказки есть трагикомичная предыстория.

Шарп и его возлюбленная, Карли Рассел, — оба ландшафтные фотографы. Съемками Aurora Borealis они занимались на протяжении нескольких лет. И Шарп уже давно замыслил сделать предложение именно в сиянии небесных сполохов — вроде бы никто до него это не делал, так что такой поступок был бы и романтичным, и оригинальным, передает Daily Mail.

Дейл собирался сделать это еще девять месяцев назад, но планы случайно сорвались. Перед поездкой в Исландию он спрятал кольцо в бутылке с увлажняющим кремом. Однако в аэропорту оказалось, что у их багажа «перевес», так что ни о чем не подозревающая Карли выбросила бутылку с кремом в урну. А ведь там была фамильная драгоценность — кольцо стоило $4000. Дейл обнаружил пропажу слишком поздно. Но делать было нечего.

Пришлось кавалеру в течение восьми месяцев копить деньги на новое кольцо.
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Наконец, в конце февраля они снова отправились на охоту за северным сиянием в Исландию, Норвегию и Финляндию. В один из вечеров небесный свет был настолько мощным, что Дейл понял: этот тот самый момент.

Он пошел на хитрость, сказав, что собирается сделать с подругой совместное селфи. Та не соглашалась, считая, что человеческие фигуры только испортят снимки. Но Дейл настоял на своем.

Поставив видеокамеру на обратный отсчет, Дейл подошел к любимой, припал на одно колено, достал кольцо (которое на этот раз было надежно упрятано в медпакет) и произнес заветные слова. Карли, по ее словам, не сразу осознала, что происходит, и говорила какую-то чепуху.

Наконец, до нее дошел весь драматизм ситуации и она сказала «Да».

А на камере щелкнул затвор. Так получился потрясающий снимок, зафиксировавший один из самых важных моментов в жизни пары.

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