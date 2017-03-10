Фотограф сделал любимой предложение под северным сиянием

Шарп и его возлюбленная, Карли Рассел, — оба ландшафтные фотографы. Съемками Aurora Borealis они занимались на протяжении нескольких лет. И Шарп уже давно замыслил сделать предложение именно в сиянии небесных сполохов — вроде бы никто до него это не делал, так что такой поступок был бы и романтичным, и оригинальным, передает Daily Mail.
Дейл собирался сделать это еще девять месяцев назад, но планы случайно сорвались. Перед поездкой в Исландию он спрятал кольцо в бутылке с увлажняющим кремом. Однако в аэропорту оказалось, что у их багажа «перевес», так что ни о чем не подозревающая Карли выбросила бутылку с кремом в урну. А ведь там была фамильная драгоценность — кольцо стоило $4000. Дейл обнаружил пропажу слишком поздно. Но делать было нечего.
Пришлось кавалеру в течение восьми месяцев копить деньги на новое кольцо.
Наконец, в конце февраля они снова отправились на охоту за северным сиянием в Исландию, Норвегию и Финляндию. В один из вечеров небесный свет был настолько мощным, что Дейл понял: этот тот самый момент.
Он пошел на хитрость, сказав, что собирается сделать с подругой совместное селфи. Та не соглашалась, считая, что человеческие фигуры только испортят снимки. Но Дейл настоял на своем.
Поставив видеокамеру на обратный отсчет, Дейл подошел к любимой, припал на одно колено, достал кольцо (которое на этот раз было надежно упрятано в медпакет) и произнес заветные слова. Карли, по ее словам, не сразу осознала, что происходит, и говорила какую-то чепуху.
Наконец, до нее дошел весь драматизм ситуации и она сказала «Да».
А на камере щелкнул затвор. Так получился потрясающий снимок, зафиксировавший один из самых важных моментов в жизни пары.