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12:56 (мск), источник: СуперОмск

«Опасный» снег вывезут из Омска в ближайшую неделю

В мэрии Омска пообещали в ближайшее время вывезти снег из мест возможного подтопления. Большинство проблемных территорий находится в частном секторе.

«Только за последние сутки снег вывезен с 25 территорий возможного подтопления. Всего отработано 202 таких участка из 254 первоочередных. Нет сомнений, что к началу активного таяния снега мы справимся с поставленной задачей на 100 процентов», — рассказал первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

С начала сезона с территории города вывезено 665 тысяч кубов снега. За последние годы это самый большой объем.

По словам Сергея Фролова, к концу марта эта цифра может вырасти до 800 тысяч кубометров.

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