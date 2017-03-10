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10:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

11 марта в части домов Вахитовского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 10 марта). 11 марта в части домов Вахитовского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с ремонтными работами.

С 9.00 11 марта до 9.00 12 марта воды не будет по адресам: ул. Бехтерева, 4, 4а (детский сад № 49), 6; ул. Большая Красная, 23, 29, 29а; ул. Касаткина, 11, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 20б, 25; ул. Театральная, 13, 13а; ул. Тельмана, 5, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 24, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 32, 36, 40, 42.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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