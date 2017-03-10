МЧС информирует о закрытии автомобильной ледовой переправы на р. Сура в Нижегородской области с 9 марта

«Ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения ледового покрова и резкого выступления воды на ледовый покров, что не соответствует отраслевым дорожным нормам (ОДН 218.010−98), ледовая переправа на р. Сура, с. Наваты (Нижегородская область) — г. Шумерля (Республика Чувашия) закрыта», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на территории Нижегородской области действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Таким образом, выезд на лед водоемов региона запрещен. В 2016 году эта ледовая переправа была закрыта с 1 марта.