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11:23 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС информирует о закрытии автомобильной ледовой переправы на р. Сура в Нижегородской области с 9 марта

МЧС информирует о закрытии автомобильной ледовой переправы на р. Сура в Нижегородской области с 9 марта. Об этом сообщает ведомство.

«Ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения ледового покрова и резкого выступления воды на ледовый покров, что не соответствует отраслевым дорожным нормам (ОДН 218.010−98), ледовая переправа на р. Сура, с. Наваты (Нижегородская область) — г. Шумерля (Республика Чувашия) закрыта», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на территории Нижегородской области действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Таким образом, выезд на лед водоемов региона запрещен. В 2016 году эта ледовая переправа была закрыта с 1 марта.

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