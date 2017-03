Красноярские ученые создали нанопорошки для производства алюминиевых сплавов

Ученые из Красноярска создали новый метод синтеза алюминиевых сплавов, который позволит производить новые виды продукции с улучшенными характеристиками на основе алюминия. Разработка принадлежит специалистам Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам авторов проекта, с помощью разработанной технологии создаются специальные нанопорошки, которые потом используют в качестве модифицирующих добавок при производстве алюминиевых сплавов. Применение методики позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства литейной продукции, а также сократить энергозатраты на её конечную обработку. Заведующий лабораториями научно-образовательного центра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» СФУ Игорь Карпов отметил, что алюминий и железо, полученные с применением разработанной технологии, могут найти широкое применение в машиностроении.

«Технология обработки алюминия с применением нанопорошков открывает принципиально новые возможности для получения композитных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, — отметил Игорь Карпов. — Основными потребителями разработанной технологии являются предприятия металлургии и машиностроения, специализирующиеся на производстве литых изделий из алюминиевых сплавов».

Отметим, проект нового метода синтеза алюминиевых сплавов уже получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований в 2016 году. Результаты красноярских ученых опубликовали в журналах Physics of the Solid State, Vacuum, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

Сейчас ученые проводят исследования на уникальной научной установке «Комплекс плазмохимического синтеза и анализа наноструктур». Ключевым заказчиком проекта красноярских разработчиков является компания РУСАЛ. Внедрение технологии с нанопорошками запланировано на базе «Алюминиевой долины».