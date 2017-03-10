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10:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Всемирно известные музыканты приедут в Хабаровск на фестиваль Юрия Башмета

Масштабное культурное событие состоится в краевой столице уже в следующем месяце.

VII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Хабаровске с 7 по 14 апреля. Среди его участников будут как молодые музыканты, так и уже любимые публикой исполнители международного уровня. В их числе пианисты Ксения Башмет и Иван Рудин, уникальный исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев, солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть (сопрано) и Большого театра Юлия Шкредова (меццо-сопрано), а также один из самых известных исполнителей на исторических духовых инструментах Аркадий Шилклопер, сообщает портал «Губерния».

Традиционный участник фестиваля — камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. На каждом концерте маэстро будет выступать в качестве как дирижера, так и солиста.

Также в фестивале примет участие Дальневосточный академический симфонический оркестр. За дирижерский пульт которого встанет австралийский дирижер Владимир Фаншиль, а солистом на этом концерте выступит скрипач из Германии Максимилиан Симон.

Особое внимание Юрий Башмет планирует уделить детским программам: в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре будет исполнен цикл «Времена года» Петра Чайковского.

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