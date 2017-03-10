В Бавлинском районе косуля попыталась обогнать автомобиль

Житель села Исергапово на пути в Бавлы заметил бегущую по дороге в попутном направлении косулю.

Животное пыталось потягаться с автомобилем в скорости, но транспортное средство оказалось быстрей. После того как мужчина обогнал косулю, животное сошло с дистанции.