В Бавлинском районе косуля попыталась обогнать автомобиль
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В Бавлинском районе косуля решила помериться силами с автомобилем, сообщает издание «Слава труду».
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В Бавлинском районе косуля решила помериться силами с автомобилем, сообщает издание «Слава труду».
Житель села Исергапово на пути в Бавлы заметил бегущую по дороге в попутном направлении косулю.
Животное пыталось потягаться с автомобилем в скорости, но транспортное средство оказалось быстрей. После того как мужчина обогнал косулю, животное сошло с дистанции.