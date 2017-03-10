В выходные на Кубани может похолодать
Кубанцев ждут дождливые дни и похолодание. По прогнозам синоптиков, погода начнет ухудшаться с завтрашнего дня.
Кубанцев ждут дождливые дни и похолодание. По прогнозам синоптиков, погода начнет ухудшаться с завтрашнего дня.
На водоемах региона возможен туман, а на склонах гор выпадет снег. Температура воздуха будет постепенно снижаться: на следующей неделе ожидаются заморозки по ночам. В предгорьях региона столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза.
Сегодня же в Краснодарском крае осадков не ожидается. Ветер восточный,
В ближайшие сутки в Краснодаре ветер восточный,