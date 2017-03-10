В выходные на Кубани может похолодать

На водоемах региона возможен туман, а на склонах гор выпадет снег. Температура воздуха будет постепенно снижаться: на следующей неделе ожидаются заморозки по ночам. В предгорьях региона столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза.

Сегодня же в Краснодарском крае осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 15. Температура воздуха днем 13−18 градусов тепла, по югу до 22. На Черноморском побережье без осадков. Ветер переменных направлений 6−11 м/с, порывы до 14. Температура воздуха днем 13−18 градусов.