Из-за тумана в «Храброво» задерживаются рейсы из Минска, Санкт-Петербурга и Москвы

Из-за тумана задерживается прибытие утренних рейсов из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга. Также позже отправятся обратные рейсы.

Прибытие самолёта SU 1000 из Москвы (Шереметьево) задерживается до 11:00. Вылет обратного рейса SU 1001 перенесли на 11:50.

Прибытие рейса В2 947 из Минска ожидается в 09:05. Обратный самолёт запланирован на 9:40.

Прибытие рейса SU/FV 6323 из Санкт-Петербурга задерживается до 10:15. Отправление борта SU/FV 6324 запланировано до 11:15.

По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 11:00.

Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7 (4012) 610−610.