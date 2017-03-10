Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы поделятся идеями о развитии Татышев-парка

Жители города примут участие в опросе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жители Красноярска определят приоритеты развития острова Татышев в 2017 году. Горожане расскажут, чего, по их мнению, не хватает парку. Об этом на встрече с представителями Общественной палаты сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

«Для кого-то важно, чтобы здесь был создан контактный зоопарк, кому-то важно повышение качества предоставляемых услуг, развитие сферы комфорта: возможность купить мороженое или прохладительные напитки, выпить кофе, перекусить, работа тех же санитарных комнат. Важно, чтобы свое мнение о развитии Татышев-парка высказало большинство красноярцев», — прокомментировал мэр.

Представитель Общественной палаты Андрей Болсуновский, в свою очередь, отметил, что Татышев начал менять первоначально задуманное назначение. Теперь это не просто место для активного отдыха, а целая эко-территория для проведения масштабных городских мероприятий.

Отмечается, что участники встречи полностью поддержали предложение о проведении опроса красноярцев о развитии Татышев-парка. В ближайшее время мэрия Красноярска совместно совместно с представителями Общественной палаты подготовят список вопросов. Опрос будет проводиться как на официальных сайтах города, так и в средствах массовой информации, для того, чтобы учесть мнения как можно большего числа красноярцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под Красноярском спасли замерзающую в лесу девушку
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
Мутко не прошел проверку перед выборами в совет ФИФА
Правительство РФ поддержало законопроект Яровой против суицидов
Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» будет летать в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровьяья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь