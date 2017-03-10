Красноярцы поделятся идеями о развитии Татышев-парка

Жители Красноярска определят приоритеты развития острова Татышев в 2017 году. Горожане расскажут, чего, по их мнению, не хватает парку. Об этом на встрече с представителями Общественной палаты сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

«Для кого-то важно, чтобы здесь был создан контактный зоопарк, кому-то важно повышение качества предоставляемых услуг, развитие сферы комфорта: возможность купить мороженое или прохладительные напитки, выпить кофе, перекусить, работа тех же санитарных комнат. Важно, чтобы свое мнение о развитии Татышев-парка высказало большинство красноярцев», — прокомментировал мэр.

Представитель Общественной палаты Андрей Болсуновский, в свою очередь, отметил, что Татышев начал менять первоначально задуманное назначение. Теперь это не просто место для активного отдыха, а целая эко-территория для проведения масштабных городских мероприятий.