Красноярцы поделятся идеями о развитии Татышев-парка
Жители города примут участие в опросе.
Жители города примут участие в опросе.
Жители Красноярска определят приоритеты развития острова Татышев в 2017 году. Горожане расскажут, чего, по их мнению, не хватает парку. Об этом на встрече с представителями Общественной палаты сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.
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Представитель Общественной палаты Андрей Болсуновский, в свою очередь, отметил, что Татышев начал менять первоначально задуманное назначение. Теперь это не просто место для активного отдыха, а целая
Отмечается, что участники встречи полностью поддержали предложение о проведении опроса красноярцев о развитии