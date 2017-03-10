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11:50 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутские учёные нашли в Байкале микроорганизмы, которые убивают бактерии

Иркутские учёные нашли в Байкале микроорганизмы, которые убивают кишечную палочку и стафилококк. Бактериофаг — киллер заразы и единственное условие его работы — определённая температура.

Источник: Вести Иркутск

Чтобы жить, им не нужно питаться. Главное — пониже градус, как в Байкале. В этой воде обитают бактериофаги, пожиратели бактерий, которые существуют в озере.

— Полгода, год, мы специально смотрели, сохраняются ли бактериофаги. Они не гибнут.

Учёный Лимнологического института Валентин Дрюккер первым обнаружил в Байкале эти невидимые живые организмы. Изучая бактерии в загрязнённых прибрежных водах, он предположил, что есть кто-то, кто их уничтожает. С помощью современного микроскопа иркутским микробиологам удалось увидеть и тех, и других.

— Это электронный трансмиссионный микроскоп. Увеличение у него от 40 до 600 тысяч раз. Разрешение получается 0,34 нанометра, — говорит специалист Лимнологического института СО РАН Андрей Лопатин.

Бактериофаг по сути это вирус бактерии. Он внедряется в неё, размножается, и та погибает. Однако пожирает он не всех, а только свой вид бактерии, например, кишечной палочки или стафилококка:

— Вот бактерия большая, а вот он, бактериофаг-шестигранник, прикрепился. Без хвостика. А вот с хвостиком.

Из 10 известных науке семейств бактериофагов в Байкале иркутские микробиологи обнаружили 9.

Кроме того, им удалось открыть ещё четыре новых вида. Несколько лет учёные отбирали пробы воды по всему озеру. Оказалось, заселяют эти убийцы бактерий весь Байкал. И больше всего их на поверхности. На глубине более тысячи метров, где живут придонные бактерии, их количество тоже увеличено.

— Байкал 25−30 миллионов — существует. И все это время, оказывается, бактериофаги там воюют с бактериями. И они приобрели какие-то генетические особенности, потому что доказано, что бактериофаги передают генетические свойства от одних видов бактерий к другим, — говорит главный научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Валентин Дрюккер.

Бактериофаги сейчас исследуют во всём мире. Это будущее медицины, считают учёные, ведь с вирусами антибиотики часто уже не справляются. Кроме того, они могут помочь и с очищением водоёмов, как это происходит на Байкале.

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