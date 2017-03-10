В Омске начался ямочный ремонт дорог

С приходом весны в Омске стартовал аварийно-восстановительный ремонт наиболее проблемный участков дорог с использованием инертных материалов. По поручению мэра Вячеслава Двораковского специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже приступили к работам.

Учитывая погодные условия и состояние дорожного полотна, дорожники при ремонте применяют инертные материалы: битум, щебень, метод обратной пропитки, асфальтовый гранулят и т. п.

Владимир Казимиров, директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

— На сегодня израсходовано порядка 30 тонн соответствующих материалов. Использование горячего асфальта станет возможным только после установления устойчивых положительных температур воздуха.

Отметим, масштабный ремонт дорог в Омске начнется в мае, а пока дорожники занимаются ямочным.

По решению мэра Двораковского, за сезон в Омске работы проведут на 32 важных объектах общей площадью 900 000 квадратных метров. На их ремонт и федерального, регионального и областного бюджетов будут направлены около 1 миллиарда рублей.