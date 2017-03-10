В Омске начался ямочный ремонт дорог
В целях безопасности дорожного движения городские дорожные службы приступили к ремонту дорог.
В целях безопасности дорожного движения городские дорожные службы приступили к ремонту дорог.
С приходом весны в Омске стартовал
Учитывая погодные условия и состояние дорожного полотна, дорожники при ремонте применяют инертные материалы: битум, щебень, метод обратной пропитки, асфальтовый гранулят
Владимир Казимиров, директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:
— На сегодня израсходовано порядка 30 тонн соответствующих материалов. Использование горячего асфальта станет возможным только после установления устойчивых положительных температур воздуха.
Отметим, масштабный ремонт дорог в Омске начнется в мае, а пока дорожники занимаются ямочным.
По решению мэра Двораковского, за сезон в Омске работы проведут на 32 важных объектах общей площадью 900 000 квадратных метров. На их ремонт и федерального, регионального и областного бюджетов будут направлены около 1 миллиарда рублей.