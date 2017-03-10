Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Проекты, ради которых знаменитости отказываются от миллионов
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
"Посмотрела на нищебродство душ!": Летучая о "Минуте славы"
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начался ямочный ремонт дорог

В целях безопасности дорожного движения городские дорожные службы приступили к ремонту дорог.

Источник: Om1.ru

С приходом весны в Омске стартовал аварийно-восстановительный ремонт наиболее проблемный участков дорог с использованием инертных материалов. По поручению мэра Вячеслава Двораковского специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже приступили к работам.

Учитывая погодные условия и состояние дорожного полотна, дорожники при ремонте применяют инертные материалы: битум, щебень, метод обратной пропитки, асфальтовый гранулят и т. п.

Владимир Казимиров, директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

— На сегодня израсходовано порядка 30 тонн соответствующих материалов. Использование горячего асфальта станет возможным только после установления устойчивых положительных температур воздуха.

Отметим, масштабный ремонт дорог в Омске начнется в мае, а пока дорожники занимаются ямочным.

По решению мэра Двораковского, за сезон в Омске работы проведут на 32 важных объектах общей площадью 900 000 квадратных метров. На их ремонт и федерального, регионального и областного бюджетов будут направлены около 1 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новую маршрутную сеть в Омске разработает Санкт-Петербургский университет
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь