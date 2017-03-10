В Краснодарском крае проверят исправность автобусов

Внимание уделят техническому состоянию автобусов, соответствию требованиям безопасности. Не обойдут вниманием и самих водителей транспортных средств. Их проверят на допуск к пассажирским перевозкам, наличие необходимой документации и медицинского осмотра.

Профилактическое мероприятие «Автобус» будет проходить с 13 марта и продлится до 22 марта. Особым проверкам подвергнутся транспортные средства, которые используются для перевозок детей.

При выявлении нарушений к недобросовестным перевозчикам будут применяться меры административного и уголовного принуждения, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.