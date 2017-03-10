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11:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уровень Байкала опустился на 1 см ниже критической отметки за неделю

Сейчас он составляет 455,99 метра.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уровень воды в Байкале опустился на 1 см и теперь составляет 455,99 метра. Стоит отметить, что максимальная отметка 456,5 метра наблюдалась 25—28 сентября. Среднесуточные сбросные расходы через Иркутский гидроузел осуществляются в размере 1,2 тысячи кубометров в секунду. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

«Водохранилища Ангаро-Енисейского каскада работают в установленном режиме. Продолжается сработка Саяно-Шушенского и Красноярского водохранилищ на реке Енисей, Братского водохранилища на реке Ангара», — говорится в сообщении.

Напомним, ситуация с уровнем воды в озере стала критической осенью 2014 года. Изначально тревогу забили в Бурятии, затем — в Иркутской области. Ученые объяснили снижение уровня малым количеством осадков и, как следствие, небольшим поступлением воды в Байкал. В январе 2015 года в Приангарье был введен режим повышенной готовности. Уровень упал ниже критической отметки более чем на 10 см. Только в июне он превысил эту отметку.

По словам специалистов Иркутского гидрометцентра, низководность Байкала наблюдается в Приангарье уже второй год. Наполнение притоков озера талыми водами началось в мае.

Стоит отметить, что после строительства Иркутской гидроэлектростанции уровень Байкала 11 раз за 50 лет опускался ниже критической отметки. Специалисты Гидрометцентра России подчеркнули, что это не вызвало существенных экологических и социальных последствий и «ничего критичного и катастрофичного при этом не произошло».

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