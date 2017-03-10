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12:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госстройнадзор: асфальт на Большевистской может обвалиться в любой момент

Асфальт на Большевистской может обвалиться в любой момент. Сегодня руководитель областной инспекции Госстройнадзора заявил об этом «Вестям».

Источник: Вести - Новосибирск

Речь об участке трассы, где появилась трещина. Эксперт уверен — в этом виноват застройщик «Снежной мили». Сегодня расщелина на Большевистской идет вдоль тротуара. Но под дорожным полотном уже есть пустоты. Причина — изменение технологии строительства без необходимой комплексной экспертизы. Застройщик уплотнил землю, создав на пути подземных потоков дамбу. Вода поднимается и выдавливает асфальт. Сегодня пути решения проблемы ищет чрезвычайная комиссия мэрии Новосибирска.

Валерий Анищенко, Начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области: «Вы сказали, что предотвратить, засыпать котлован. Самое оптимальное — вообще его засыпать. Но уже понесены затраты — засыпать, чтобы предотвратить вынос грунта с водой. И подъехать экскаватору, чтобы смонтировать конструкции по укреплению этой стенки».

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