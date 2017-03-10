Российским архитекторам предложили благоустроить площадь Революции в Челябинске

Российским архитекторам предложили разработать проект благоустройства площади Революции в Челябинске — победитель конкурса получит вознаграждение и контракт на разработку дизайн-идеи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации правительства Челябинской области, стартовал первый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств в 15 городах России, включая южноуральскую столицу. Мероприятие проводится при поддержке федерального министерства строительства и ЖКХ, организован АИЖК и КБ «Стрелка». Финалисты будут определены в конце апреля.

«В Челябинске участникам конкурса предлагается разработать проект благоустройства площади Революции (7,8 га). Работы будут закончены в 2017 году», — говорится в сообщении.

Общий призовой фонд составляет 12 млн рублей. Финалист, предложивший лучшую, по мнению жюри, идею, получит вознаграждение — 400 тыс. рублей — и контракт на разработку дизайн-проекта. Победитель в каждом городе будет определен в ходе голосования жюри. От федерального правительства в его состав входят представители Минстроя и АИЖК, от регионов — сотрудники администрации и эксперты в архитектуре и градостроительстве.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, выбранные проекты будут реализованы в текущем году: «Мы рассматриваем возможность финансирования, в том числе, за счет привлечения федеральных субсидий на благоустройство».

«Территории благоустройства выбраны антропологами совместно с местными жителями по итогам исследований, и именно они в будущем станут визитными карточками своих регионов. Через эти пространства ежедневно проходят тысячи жителей, которые сразу заметят изменения. Город должен быть комфортным, и это ключевой критерий, по которому будут оцениваться концепции участников», — рассказал генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.