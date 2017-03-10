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12:28 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске проверяют жилищные организации

В Омске проверяют жилищные организации, которые до 6 марта были обязаны очистить крыши многоэтажек от наледи, снега и сосулек.

Источник: РИА "Новости"

Тех, кто не справился и не устранил выявленные региональной Госжилинспекцией замечания, заплатят до 250 тысяч рублей штрафа. В ведомстве сообщили, что с начала зимы штрафных санкций выписано на 20 миллионов рублей.

Омичка Алина Мишечкина в подъезд собственного дома на улице 21-я Амурская, 7а заходит с опаской. Женщину с маленьким ребенком на руках пугают свисающие с крыши сосульки, которые, как считает Алина, могут в любой момент обрушиться на головы жильцов. Многие из которых дети и мамы с колясками.

Чтобы предупредить возможную беду, Алина обратилась в обслуживающую дом компанию. Там женщину выслушали, но конкретных сроков, когда уберут сосульки, назвать не смогли, объяснив это тем, что может понадобиться специальная техника и сотрудники с особой квалификацией. К тому же дом на 21-я Амурской, 7а — не единственный, где сегодня требуются такие работы, — заявили в управляющей компании. Такая позиция амурских жилищников выглядит более чем странно. Ведь подобные проволочки могут стоить им штрафа, сумма которого исчисляется сотнями тысяч рублей, как это произошло с еще одной жилищной организацией, ответственной за содержание домов в самом центре города — на улице Ивана Алексеева. Неубранные вовремя сосульки и снег с кровли домов № 6 и 8 стали причиной возбуждения административного дела. Главный инженер управляющей компании Александр Байдалов, оправдываясь, во всем винит погоду и обещает устранить недостатки до конца месяца.

Многоэтажки на улице Ивана Алексеева — не единственные из тех, что оказались в «черном списке» областной Госжилинспекции. Из более чем 3 тысяч проверенных домов в 23 выявлены случаи несвоевременной очистки кровель от снега и льда. Более 40 жалоб поступило и от жителей города, — отметил начальник отдела Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Новохов.

Штрафы, которые теперь приходится платить нерадивым коммунальщикам, очень больно кусаются. И если раньше санкции для юридических лиц, которыми являются все без исключения управляющие компании, не превышали 40 тысяч рублей, то сейчас достигают 250 тысяч. Раскошелиться могут заставить и персонально руководителей — сумма штрафа для них тоже немаленькая — до 50 тысяч рублей. А недовольным работой своих жилищников омичам лучше жаловаться в Государственную жилищную инспекцию — на улицу Булатова, 68. Оставить обращение можно и не выходя из дома, на сайте госуслуг. Стоит отметить, что на устранение нарушений ответственной за состояние многоквартирного дома организации отводится от трех до пяти дней.

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