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11:30 (мск), источник: Ежедневник.by

Лидера брестского «Марша нетунеядцев» осудили на пять суток

На фермера Александра Кабанова были заведены сразу три административных дела. Их рассматривал суд Березовского района.

Источник: Ежедневник.by

Два дела были связаны с акциями протеста: Кабанов нарушил закон о массовых мероприятиях и ругался матом, передает «Наша нива».

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Случай с бранью Кабанов считает провокацией: утром возле его дома какой-то мужчина потребовал у него сигарету, после деньги, а потом сам обругал. Потом этот самый мужчина — житель Северного городка Березы Сычик — написал на Кабанова заявление в милицию. Свидетелями на суде были милиционеры, сидевшие утром в машине у дома фермера.

На суде 9 марта оказалось, что судить Кабанова будут и по третьему делу: он раньше не явился в суд по повестке. Сам активист говорит, что предупреждал, что не сможет явиться в суд и показывал билеты на поезд. Милиционеры, которые свидетельствовали против него, заявляли, что Кабанов и ругался матом, и на суд не явился неизвестно почему.

Судья Наталья Вакульчик признала за фермером вину только в нарушении закона о массовых мероприятиях и приговорила его к пяти суткам ареста. Кабанова взяли под стражу в зале суда.

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