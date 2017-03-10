Лидера брестского «Марша нетунеядцев» осудили на пять суток
На фермера Александра Кабанова были заведены сразу три административных дела. Их рассматривал суд Березовского района.
На фермера Александра Кабанова были заведены сразу три административных дела. Их рассматривал суд Березовского района.
Два дела были связаны с акциями протеста: Кабанов нарушил закон о массовых мероприятиях и ругался матом, передает «Наша нива».
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На суде 9 марта оказалось, что судить Кабанова будут и по третьему делу: он раньше не явился в суд по повестке. Сам активист говорит, что предупреждал, что не сможет явиться в суд и показывал билеты на поезд. Милиционеры, которые свидетельствовали против него, заявляли, что Кабанов и ругался матом, и на суд не явился неизвестно почему.
Судья Наталья Вакульчик признала за фермером вину только в нарушении закона о массовых мероприятиях и приговорила его к пяти суткам ареста. Кабанова взяли под стражу в зале суда.