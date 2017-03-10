Лидера брестского «Марша нетунеядцев» осудили на пять суток

Случай с бранью Кабанов считает провокацией: утром возле его дома какой-то мужчина потребовал у него сигарету, после деньги, а потом сам обругал. Потом этот самый мужчина — житель Северного городка Березы Сычик — написал на Кабанова заявление в милицию. Свидетелями на суде были милиционеры, сидевшие утром в машине у дома фермера.

На суде 9 марта оказалось, что судить Кабанова будут и по третьему делу: он раньше не явился в суд по повестке. Сам активист говорит, что предупреждал, что не сможет явиться в суд и показывал билеты на поезд. Милиционеры, которые свидетельствовали против него, заявляли, что Кабанов и ругался матом, и на суд не явился неизвестно почему.

Судья Наталья Вакульчик признала за фермером вину только в нарушении закона о массовых мероприятиях и приговорила его к пяти суткам ареста. Кабанова взяли под стражу в зале суда.