Путешественник из Новосибирска отправится покорять Северный полюс, сообщила пресс-служба Автомобильной трансарктической экспедиции.

10 марта завершились комплексные испытания полностью переделанного арктического вездехода «Бурлак», который отправится покорять Северный полюс. В состав экспедиции вошел Алексей Камерзанов из Новосибирска. .

Первый «Бурлак», собранный и испытанный в 2016 году, стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. Большая грузоподъемность без потери плавучести, механическая прочность, комфортные бытовые условия для экипажа, долгая автономность.

«Он легко взбирается на горы по рыхлому снегу и плавает в открытой воде, но оказался излишне тяжелым для передвижения по тонкому пластичному морскому льду, трудно выходит на берег. Новый вездеход почти во всем проявил себя лучше прототипа. Уже принято решение, что экспедиция отправится на Северный полюс на машинах именно такой конструкции», — отметили в пресс-службе.

«Бурлак 2.0» стал легче на полторы тонны и мощнее. В новой конструкции двигатель в 170 л.с. размещен в передней части машины для улучшения развесовки, в связи с этим полностью переделана трансмиссия.

21 февраля участники Автомобильной трансарктической экспедиции выехали из Екатеринбурга к Карскому морю, чтобы проверить в полярных условиях вездеход усовершенствованной конструкции.

Автомобильная трансарктическая экспедиция состоится в 2019 году. План остается прежним: в 2018 году вездеходы дойдут до точки старта — полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса.

Цель экспедиции — установить новый мировой рекорд: достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк Евразия своим ходом.