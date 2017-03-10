Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Бразилец играл на гитаре во время операции на мозге
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Китаянка родила младенца-гиганта
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Фестиваль весны в Индии
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
11:43 (мск), источник: Новости Перми

Закрыта переправа «село Насадка — деревня Мостовая»

В Пермском крае продолжается мониторинг состояния ледовых переправ. 10 марта МЧС объявило о прекращении работы переправы в селе Насадка.

Ледовая переправа от села Насадка к деревне Мостовая в Двуреченском сельском поселении прекратила работу в связи с несоответствием требованиям безопасности.

Краевое МЧС сообщает, что на сегодняшний день в регионе продолжают функционировать 10 ледовых переправ.

Напомним, 1 марта 2017 года закрыли ледовую переправу между поселками Троица и Ильича в Кунгурском районе. 7 марта было объявлено о прекращении работы переправы в Гайнском районе между населенными пунктами Сейва и Чуртан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Закрыта переправа «село Насадка – деревня Мостовая»
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
Мутко не прошел проверку перед выборами в совет ФИФА
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции
Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» будет летать в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровьяья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь