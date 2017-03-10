Закрыта переправа «село Насадка — деревня Мостовая»

Ледовая переправа от села Насадка к деревне Мостовая в Двуреченском сельском поселении прекратила работу в связи с несоответствием требованиям безопасности.

Краевое МЧС сообщает, что на сегодняшний день в регионе продолжают функционировать 10 ледовых переправ.

Напомним, 1 марта 2017 года закрыли ледовую переправу между поселками Троица и Ильича в Кунгурском районе. 7 марта было объявлено о прекращении работы переправы в Гайнском районе между населенными пунктами Сейва и Чуртан.