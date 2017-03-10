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14:34 (мск), источник: АиФ Омск

Распространению неприятного запаха в Омске поспособствовала погода

О неблагоприятных условиях метеорологи предупредили предприятия ещё вчера, чтобы те перешли на особый режим работы.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили предприятиям, имеющим источники выбросов в атмосферу, что в Омске наступают неблагоприятные метеоусловия ещё вчера, 9 марта.

Эти условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Также информацию об этом получили и природоохранные ведомства.

Штормовое предупреждение по НМУ объявили с 21.00 9 марта до 10.00 10 марта, после его продлили до 18.00. Предприятия, узнав об этом, должны были перейти на работу в особом режиме.

Неприятный запах появился ночью сначала на Левобережье, а потом распространился по всему Омску.

«Данные со стационарных постов наблюдения за атмосферой воздуха пока не получены. Сейчас специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды во взаимодействии с сотрудниками минприроды и Росприроднадзора отбирают пробы воздуха. Им предстоит выяснить источник неприятного запаха», — говорит Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Штормовое предупреждение о НМУ продлено до 18 часов 10 марта.

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