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12:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вышел на маршрут четвертый трамвай из Москвы

Четвертый из пяти подаренных Москвой трамваев прошел обкатку и вышел на омские трамвайные пути.

На трамвайные пути спустили новый вагон, прибывший в числе остальных из Москвы в декабре. С сегодняшнего дня на омских маршрутах работают 4 из 5 «омско-московских» трамваев.

Четвертый вагон прошел обкатку, предусмотренную правилами технической эксплуатации, причем все испытания он прошел на «отлично». Напомним, никаких проблем в эксплуатации не возникло и с тремя предыдущими трамваями, уже работающими на маршрутах.

Сразу по прибытию транспорта из Москвы, специалисты принялись приводить технику в порядок. На ремонтные работы для четвертого вагона потребовалось 28 тысяч рублей.

Алексей Прутов, первый заместитель директора МП «Электрический транспорт»:

 — Работы по ремонту вагона включали ревизию электрооборудования, узлов и агрегатов механической части. Также был проведен частичный ремонт кузова с заменой элементов металла, поврежденных коррозией, восстановлено лакокрасочного покрытия. Частично заменены лампы для освещения салона. Стоимость этих работ составила 28 000 рублей.

Бело-голубому вагону присвоили бортовой номер 74. Сегодня, 10 марта, первый рабочий день, трамвая. Он пройдет по маршруту № 7, а в дальнейшем его будут использовать на маршрутах с так называемым тяжелым профилем № 1 и 4, проходящих через Октябрьский мост.

Последний трамвай, прибывший из Москвы, выйдет на маршруты Омска до 20 марта, как и было запланировано департаментом транспорта.

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