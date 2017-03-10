В Омске вышел на маршрут четвертый трамвай из Москвы
Четвертый из пяти подаренных Москвой трамваев прошел обкатку и вышел на омские трамвайные пути.
Четвертый из пяти подаренных Москвой трамваев прошел обкатку и вышел на омские трамвайные пути.
На трамвайные пути спустили новый вагон, прибывший в числе остальных из Москвы в декабре. С сегодняшнего дня на омских маршрутах работают 4 из 5 «омско-московских» трамваев.
Четвертый вагон прошел обкатку, предусмотренную правилами технической эксплуатации, причем все испытания он прошел на «отлично». Напомним, никаких проблем в эксплуатации не возникло и с тремя предыдущими трамваями, уже работающими на маршрутах.
Сразу по прибытию транспорта из Москвы, специалисты принялись приводить технику в порядок. На ремонтные работы для четвертого вагона потребовалось 28 тысяч рублей.
Алексей Прутов, первый заместитель директора МП «Электрический транспорт»:
— Работы по ремонту вагона включали ревизию электрооборудования, узлов и агрегатов механической части. Также был проведен частичный ремонт кузова с заменой элементов металла, поврежденных коррозией, восстановлено лакокрасочного покрытия. Частично заменены лампы для освещения салона. Стоимость этих работ составила 28 000 рублей.
Последний трамвай, прибывший из Москвы, выйдет на маршруты Омска до 20 марта, как и было запланировано департаментом транспорта.