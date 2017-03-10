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12:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на выходных ожидаются мороз и солнце

На предстоящей рабочей неделе синоптики прогнозируют потепление и осадки.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ждёт омичей на выходных и следующей рабочей неделе, с 11 по 17 марта.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

 — Благодаря антициклону в выходные дни сохранится ясная погода без осадков с большим суточным ходом температуры воздуха: ночью ясно и морозно, днём солнечно и тепло.

В субботу, 11 марта, ночью ожидается −11…−16°, при прояснении до -22°. Днём будет −2…−7°. Больше всего повезёт северным районам: там температура воздуха прогреется до +2°. Местами пройдут снег и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман и изморозь.

В воскресенье, 12 марта, незначительно потеплеет. Ночью будет −7…−12°, при прояснении до -19°, днём −1…−6°. Местами выпадет небольшой снег. В некоторых районах ожидается порывистый ветер.

В начале рабочей недели над регионом пройдут осадки. Усилится ветер. Ночью незначительно потеплеет. Известно, что в понедельник, 13 марта, омичей ждут снег и мокрый снег, слабые гололёдные явления. Температура воздуха ночью составит −4…−9°, при прояснении до -15°, днём −4…+1°.

В последующем Омская область вновь попадёт под влияние антициклона, следствием которого станут морозы по ночам и оттепель днём.

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