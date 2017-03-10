В Уфе стала известна судьба находящегося на грани закрытия госцирка

Суд принял во внимание результаты экспертизы московского института.

«По результатам обследования и поверочных расчетов установлено, что техническое состояние конструкций покрытия цирка (опорного пояса, железобетонных плит) относится к категории ограниченно работоспособного по терминологии ГОСТ 31937–2011 », — написано в экспертном заключении.

При такой категории отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания здания. Для безопасной эксплуатации цирка, рекомендовано периодически проверять высоту снежного покрова на крыше с помощью специального оборудования и убирать снег.

Как сообщало агентство «Башинформ», закрыть цирк потребовала Прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка.

В Росгосцирке, филиалом которого является уфимский цирк, рассказали, что ремонта требуют более 40 цирков России. В 2015 году были сданы Ивановский и Тульский цирки. В 2016 году проведена реконструкция Большого Санкт-Петербургского и Омского госцирков. В этом году программа предусматривает проведение капитального ремонта Рязанского, Нижнетагильского, Владивостокского цирков. На 2018 год запланированы ремонтные работы в Кисловодском, Красноярском и Уфимском цирках.

Правительство Башкортостана выделит средства на реконструкцию здания на условиях софинансирования. Предварительно ремонт цирка по проектно-сметной документации оценивается в миллиард рублей. Но об окончательной сумме господдержки говорить пока рано. Ремонт предполагает проведение ряда экспертиз, определение объема работ, разработку проектно-сметной документации, а также вынесение заключений различных ведомств, которые задействованы в этом процессе. Когда специалистам станет известен масштаб работы, тогда и будет определена сумма.

В пресс-службе Правительства РБ отметили, что это совместное финансирование — федеральное и республиканское.

«Когда из федерального бюджета направят 900 млн рублей, только тогда Башкортостан выделит 100 млн рублей, но не раньше. Вопрос софинансирования решается совместно с Росгосцирком и Министерством культуры России», — добавили в ведомстве.