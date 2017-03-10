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11:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стала известна судьба находящегося на грани закрытия госцирка

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе стала известна судьба находящегося на грани закрытия госцирка. «Цирк будет работать. 12 марта нас ожидает еще одно судебное заседание, касающееся вопросов пожарной безопасности. Возможно, наложат административный штраф. Но, подчеркну, Уфимский госцирк не закрывается, представления не отменяются. Мы продолжаем свою работу и приглашаем всех уфимцев и гостей столицы посетить новую программу с белыми тиграми, которая стартует 11 марта и продлится до 16 апреля текущего года», — сообщила агентству «Башинформ» директор цирка Гузель Туктарова.

Суд принял во внимание результаты экспертизы московского института.

«По результатам обследования и поверочных расчетов установлено, что техническое состояние конструкций покрытия цирка (опорного пояса, железобетонных плит) относится к категории ограниченно работоспособного по терминологии ГОСТ 31937–2011», — написано в экспертном заключении.

При такой категории отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания здания. Для безопасной эксплуатации цирка, рекомендовано периодически проверять высоту снежного покрова на крыше с помощью специального оборудования и убирать снег.

Как сообщало агентство «Башинформ», закрыть цирк потребовала Прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка.

В Росгосцирке, филиалом которого является уфимский цирк, рассказали, что ремонта требуют более 40 цирков России. В 2015 году были сданы Ивановский и Тульский цирки. В 2016 году проведена реконструкция Большого Санкт-Петербургского и Омского госцирков. В этом году программа предусматривает проведение капитального ремонта Рязанского, Нижнетагильского, Владивостокского цирков. На 2018 год запланированы ремонтные работы в Кисловодском, Красноярском и Уфимском цирках.

Правительство Башкортостана выделит средства на реконструкцию здания на условиях софинансирования. Предварительно ремонт цирка по проектно-сметной документации оценивается в миллиард рублей. Но об окончательной сумме господдержки говорить пока рано. Ремонт предполагает проведение ряда экспертиз, определение объема работ, разработку проектно-сметной документации, а также вынесение заключений различных ведомств, которые задействованы в этом процессе. Когда специалистам станет известен масштаб работы, тогда и будет определена сумма.

В пресс-службе Правительства РБ отметили, что это совместное финансирование — федеральное и республиканское.

«Когда из федерального бюджета направят 900 млн рублей, только тогда Башкортостан выделит 100 млн рублей, но не раньше. Вопрос софинансирования решается совместно с Росгосцирком и Министерством культуры России», — добавили в ведомстве.

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