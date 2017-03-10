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17:59 (мск), источник: Pro Город Самара

На Московском/Луначарского начались подготовительные работы по строительству развязки

Сейчас строители вывозят грунт с объекта.

На пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского стартовали подготовительные работы по строительству развязки, которая по плану будет сделана в виде эллипса.

Как рассказали представители подрядной организации, на данный момент рабочие занимаются вывозом грунта с объекта. Затем, получив необходимые согласования, они приступят к переносу и устройству инженерных сетей. Только после выполнения этих работ строители займутся обустройством дороги.

Напомним, протяженность дороги на кольце составит более одного километра. Для движения обустроят шесть полос. Помимо этого, установят новые фонари, светофоры, камеры видеонаблюдения (интеллектуальную систему «Безопасный город») и три остановки общественного транспорта.

В начале февраля министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин заявил, что проект уже прошел экспертизу, поэтому строительство, согласно графику, должно завершится в этом году.

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