В нижегородских семьях за 2016 год родились 957 четвертых детей
В Нижегородской области за 2016 год родилось 38 716 детей. Об этом говорится в докладе минсоцполитики региона.
В Нижегородской области за 2016 год родилось 38 716 детей. Об этом говорится в докладе минсоцполитики региона.
Среди рожденных больше всего вторых детей в семьях — 16 966 человек. Затем идут первенцы — за прошлый год был рожден 16 051 такой ребенок.
На число третьих детей в семье пришлось 4276 новорожденных, четвертых — 957 человек. Также были рождены 442 ребенка, которые стали пятыми и более детьми в семье.
Напомним, в этом году власти Нижнего Новгорода выделили 1,08 млн рублей на выплату пособия при рождении двоен и троен.