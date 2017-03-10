МЧС: в Пермском крае может затопить 110 населённых пунктов

110 населённых пунктов в Прикамье могут попасть в зону подтопления при самом негативном сценарии весеннего паводка. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Олег Попов.

При наихудшем развитии ситуации в зоне подтопления окажутся 11, 633 тысяч человек.

Правда, как отмечают в краевом ГУ МЧС, пока основные показатели (снегозапасы, толщина льда, водность рек), от которых зависит, как будет проходить паводок, близки или ниже среднемноголетних наблюдений. Многое будет зависеть от того, сколько снега накопится в марте и скорости его таяния.