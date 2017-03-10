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13:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Московский режиссер Марфа Горвиц поставит в воронежском Камерном «Осенний марафон»

Главную роль исполнит Камиль Тукаев.

Режиссер из Москвы Марфа Горвиц поставит в Воронежском камерном театре спектакль «Осенний марафон», сообщил худрук театра Михаил Бычков на пресс-конференции в четверг, 9 марта. Труппа приступит к репетициям в мае. Премьера спектакля запланирована на большой сцене театра на октябрь 2017 года.

В основу спектакля ляжет одноименная пьеса советского драматурга Александра Володина, по которой Георгий Данелия снял знаменитый фильм «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили в главной роли. В Камерном роль Бузыкина — загнанного в угол интеллигента — сыграет артист Камиль Тукаев.

Марфа Горвиц — одна из самых востребованных современных российских режиссеров. Ученица Сергея Женовача. Сотрудничала с театром «Практика», Российским академическим молодежным театром (РАМТ), лауреат театральных фестивалей «Золотая маска» и «Арлекин». Воронежскому зрителю Марфа Горвиц знакома по участию в детском театральном фестивале «Маршак»: в 2015 году в Воронеже показывали ее спектакль «Золушка», а в 2016-ом — сказку «Бесстрашный барин».

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