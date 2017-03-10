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12:22 (мск), источник: Sputnik.by

Дорожники определили, какие улицы Минска скоро отремонтируют

На ряде объектов требуется текущей ремонт с полной заменой асфальтового покрытия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Столичные дорожные службы назвали улицы, которые в первую очередь будут ремонтировать в Минске, соответствующая информация размещена на сайте Мингорисполкома.

С начала года дорожники Минска уже устранили около 13 тысяч квадратных метров «критической ямочности». В марте отремонтируют еще десять тысяч квадратных метров дорог.

В первую очередь ремонтировать будут участки улиц Илимской, Шаранговича, Краснозвездной, Лобанка, Хорушей. Только на восстановление этих дорог будет потрачено около 1,6 миллиона рублей. На некоторых столичных улицах необходимо полностью менять асфальтовое покрытие.

Специалисты иногда обнаруживают и нарушения при ремонте дорог: рабочие плохо ограждают места ремонта, а также не вовремя устраняют критические дефекты покрытия. Актуальны эти нарушения для Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов столицы.

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