Детский парк а-ля Диснейленд в Хабаровске обещают сделать доступным

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Детский парк в хабаровском парке «Северный» с аттракционами и разнообразными зонами отдыха откроется уже летом и будет, по заверениям инвесторов, доступным для всех горожан с детьми. Цена отдыха в среднем составит 500 рублей, а принять парк сможет до 1,5 тысячи человек в день, сообщили в ходе осмотра объектов детского мини-парка мэром Хабаровска Александром Соколовом, передает ИА AmurMedia.

— В июне будет закончена 1 очередь строительства тематического детского участка: полностью будет построен замок и благоустроена часть парка. На эти цели будет потрачено порядка 60 млн рублей. Аттракционную группу пока еще выбираем, подыскиваем подходящий вариант по соотношению «цена-качество», — рассказал на встрече с мэром предприниматель Сергей Волков.

А весь детский парк планируют открыть месяцем-двумя позже, но также летом.

Помимо аттракционов и сказочного замка, отдаленно напоминающего, правда, в сильно уменьшенном виде, замок Белоснежки в токийском Диснейленде, на участке будут и водопад среди каньонов, и маленькая железная дорога, которая пройдет по всей территории парка, охватив все тематические зоны. А также гоночная детская дорога, скалодром, веревочный парк, сторожевая башня и крепостная стена, рыцарская арена, батуты и зона для семейных пикников. В планах также 3D-планетарий.

Как сообщили мэру, принять парк сможет одновременно 1,5 тысячи человек в день, а средний чек составит 500 рублей. Инвестор намерен так обустроить сказочный замок, чтобы люди захотели зайти и провести фотосессию с детьми, погрузиться в волшебный антураж. А движение в парке будет организовано таким образом, что, просто гуляя по парку, дети одновременно будут обучаться правилам дорожного движения.

— Этот парк — один из тех объектов в Хабаровске, который развивается без поддержки бюджета, за счет привлечения инвестиций. Таких парковых объектов в Хабаровске несколько: парк имени Гагарина, где также уже работает инвестор, и заброшенный парк Амурской флотилии, — отметил Александр Соколов.