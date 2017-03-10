Исполком Казани утвердил семь разрешенных для купания пляжей в сезоне 2017 года

Разрешенным купание будет на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье» у Зареченской дамбы Казанки в Кировском районе, «Комсомольский» в Дербышках, а также на Глубоком и Лебяжьем, Изумрудном (в Юдино) озерах и в водоеме Парка Победы.

Кроме того, согласно постановлению, у всех разрешенных мест купания с 1 июня до 1 сентября ежедневно с 09.00 до 20.00 будет организовано дежурство спасателей. Собственникам и арендаторам пляжей рекомендовано организовать у мест отдыха у воды ведомственные и общественные спасательные посты.

До официального открытия купального сезона будут проведены водолазное обследование дна и анализ воды и почвы. В детских садах и школах до 22 мая пройдут занятия по безпасности на воде, а также по приемам и способам оказания помощи утопающим.

Вместе с тем администрация города намерена отслеживать и пресекать на пляжах несанкционированную торговлю, факты нарушения природоохранного законодательства, случаи распития спиртных напитков, а также продажу продуктов домашнего приготовления, скоропортящейся продукции без средств охлаждения и алкогольных напитков. Для этого, в соответствии с документом, предполагается организовать ежедневное патрулирование нарядов полиции (15.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 22.00 по выходным и праздничным дням).