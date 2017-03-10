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17:21 (мск), источник: Вести Сочи

Железнодорожный вокзал Сочи освободят от припаркованных машин

Для того, чтобы нормализовать движение автотранспорта и избавиться от пробок, на остановке у железнодорожного вокзала «Сочи» с 27 марта установят новые дорожные знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Источник: Вести Сочи

Такие меры приняты из-за таксистов, которые хаотично паркуются прямо на остановке и мешают движению общественного транспорта. Новая схема не позволит ни таксистам, ни прочим автовладельцам оставлять машины на первой линии остановки.

Новая схема движения была рассмотрена и рекомендована к исполнению на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности движения и рекомендована к исполнению силами МКУ «Управление автомобильных дорог».

Схему рассмотрели и рекомендовали к применению на заседании городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности движения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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