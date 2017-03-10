Железнодорожный вокзал Сочи освободят от припаркованных машин

Такие меры приняты из-за таксистов, которые хаотично паркуются прямо на остановке и мешают движению общественного транспорта. Новая схема не позволит ни таксистам, ни прочим автовладельцам оставлять машины на первой линии остановки.

Новая схема движения была рассмотрена и рекомендована к исполнению на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности движения и рекомендована к исполнению силами МКУ «Управление автомобильных дорог».