Жители Зеленоградска пытаются добиться ремонта своих дорог
Жители посёлка Малиновка Зеленоградского района жалуются на отсутствие дорог. Асфальтового покрытия там не видели уже несколько десятилетий.
Жители посёлка Малиновка Зеленоградского района жалуются на отсутствие дорог. Асфальтового покрытия там не видели уже несколько десятилетий.
Местные жители жалуются, что к ним не ездит даже школьный автобус, а дети вынуждены ходить пешком. Съёмочная группа калининградских «Вестей» отправилась на место, чтобы разобраться в ситуации и проверить, как обстоят дела на других проблемных точках курортного города.
— Идёшь — и вот эти бугры и ямы… И кувыркаюсь, иду. С фонариком хожу. Да что это такое? В наше время! 21 век — и такие дороги.
Наталья Михайловна проводит экскурсию по родному посёлку. Вот эта яма появилась в прошлом году, соседнему ухабу уже несколько лет, а здесь лужа образовалась на днях. Дорога в Малиновке разрушается на глазах уже несколько десятилетий.
Наталья Бажинская, житель поселка Малиновка:
— Как снег сойдёт, так мы всё время тонем в этой воде. Ливнёвок у нас нет нигде на дороге. Ходить и ездить невозможно. Машины все ломаются. Куда мы не обращались, никто на нас внимания не обращает. Мы, наверное, никому здесь не нужны в этом посёлке.
Малиновка находится в черте Зеленоградска, а потому в ведомстве местной администрации. Но городские власти в посёлке — гости редкие.
Лидия Степанова, житель поселка Малиновка:
— Мы
Перед новым годом один из участков дороги выровняли и утрамбовали асфальтной крошкой. Хватило на 2 недели. Тогда власти пообещали провести грейдерные работы. Технику жители Малиновки так и не увидели.
Анатолий, житель поселка Малиновка:
— Это кошмар. Это постоянно. На два дня сделают и всё, год их нет. Как выборы — пообещают, промажут, и всё нормально. Прошли выборы — забыли про нас. Все машины уже добитые. Люди все плюются, матерятся, а толку нет никакого.
Кирилл Попов, корреспондент:
— Это главная дорога в Малиновке, по которой можно попасть в посёлок. Глубокая яма на каждом шагу. Машины развивают скорость не больше 10 км/ч. Быстрее не получается — губительно для автомобиля.
— Проблемы ужас какие. И никто их не решает. У нас дети маленькие. Любой ребёнок пойдёт, упадёт и утонет.
— А не пройдёшь ты, милый. Даже говорить нечего. Тут на тракторе вряд ли проедешь.
В администрации Зеленоградска прокомментировать дорожную ситуацию на камеру отказались. Тем временем в центре города под ногами не лучше, чем в Малиновке. На курортном проспекте продолжается вялотекущий ремонт. Это третий визит калининградских «Вестей» на объект. Картина там такая же, как и 2 недели назад. Улица перерыта, кругом грязь, рабочие не торопятся.
Сергей Кулаков, главный инженер
— Уже подъезжает техника: экскаваторы, катки и так далее. Сегодня в течение дня подвезём вагончики, поставим. В общем, идут организованные работы.
Тем временем, жители Малиновки на власти Зеленоградска уже не надеются. Если в ближайшее время проблема с дорогами не решится — сельчане намерены писать в высшие инстанции. Калининградские «Вести» продолжат следить за ситуацией.