Жители Зеленоградска пытаются добиться ремонта своих дорог

Местные жители жалуются, что к ним не ездит даже школьный автобус, а дети вынуждены ходить пешком. Съёмочная группа калининградских «Вестей» отправилась на место, чтобы разобраться в ситуации и проверить, как обстоят дела на других проблемных точках курортного города.

— Идёшь — и вот эти бугры и ямы… И кувыркаюсь, иду. С фонариком хожу. Да что это такое? В наше время! 21 век — и такие дороги.

Наталья Михайловна проводит экскурсию по родному посёлку. Вот эта яма появилась в прошлом году, соседнему ухабу уже несколько лет, а здесь лужа образовалась на днях. Дорога в Малиновке разрушается на глазах уже несколько десятилетий.

Наталья Бажинская, житель поселка Малиновка:

— Как снег сойдёт, так мы всё время тонем в этой воде. Ливнёвок у нас нет нигде на дороге. Ходить и ездить невозможно. Машины все ломаются. Куда мы не обращались, никто на нас внимания не обращает. Мы, наверное, никому здесь не нужны в этом посёлке.

Малиновка находится в черте Зеленоградска, а потому в ведомстве местной администрации. Но городские власти в посёлке — гости редкие.

Лидия Степанова, житель поселка Малиновка:

— Мы пишем-пишем, ходим-ходим. Один раз в год приедут и всё. И не видно их. Приедут. Мы говорим, пройдите. Они приедут на шпильках. Куда они пойдут? Они вон там постоят на хорошей дороге и назад уезжают.

Перед новым годом один из участков дороги выровняли и утрамбовали асфальтной крошкой. Хватило на 2 недели. Тогда власти пообещали провести грейдерные работы. Технику жители Малиновки так и не увидели.

Анатолий, житель поселка Малиновка:

— Это кошмар. Это постоянно. На два дня сделают и всё, год их нет. Как выборы — пообещают, промажут, и всё нормально. Прошли выборы — забыли про нас. Все машины уже добитые. Люди все плюются, матерятся, а толку нет никакого.

Кирилл Попов, корреспондент:

— Это главная дорога в Малиновке, по которой можно попасть в посёлок. Глубокая яма на каждом шагу. Машины развивают скорость не больше 10 км/ч. Быстрее не получается — губительно для автомобиля. Из-за плохого состояния дороги сюда даже отказывается ездить школьный автобус.

— Проблемы ужас какие. И никто их не решает. У нас дети маленькие. Любой ребёнок пойдёт, упадёт и утонет.

— А не пройдёшь ты, милый. Даже говорить нечего. Тут на тракторе вряд ли проедешь.

В администрации Зеленоградска прокомментировать дорожную ситуацию на камеру отказались. Тем временем в центре города под ногами не лучше, чем в Малиновке. На курортном проспекте продолжается вялотекущий ремонт. Это третий визит калининградских «Вестей» на объект. Картина там такая же, как и 2 недели назад. Улица перерыта, кругом грязь, рабочие не торопятся.

Сергей Кулаков, главный инженер компании-застройщика:

— Уже подъезжает техника: экскаваторы, катки и так далее. Сегодня в течение дня подвезём вагончики, поставим. В общем, идут организованные работы.

Тем временем, жители Малиновки на власти Зеленоградска уже не надеются. Если в ближайшее время проблема с дорогами не решится — сельчане намерены писать в высшие инстанции. Калининградские «Вести» продолжат следить за ситуацией.