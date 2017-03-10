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13:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области на час откажутся от электричества 25 марта

Регион в седьмой раз присоединится к международной акции «Час Земли».

Департамент природных ресурсов и экологии предложил жителям Воронежской области выключить свет и электроприборы с 20:30 до 21:30 субботы, 25 марта. Регион в седьмой раз присоединится к ежегодной экологической акции «Час Земли», сообщила пресс-служба департамента.

Воронежская область является активным участником акции. В 2016 году в ней поучаствовали более 230 тыс. человек. Электропотребление снизилось на 26,8 тыс. кВт. К акции присоединились более 500 воронежских организаций. В городе отключили декоративную подсветку зданий правительства, городской администрации, Никитинской библиотеки, кинотеатров «Спартак» и «Пролетарий». В школах прошли тематические выставки рисунков.

Подробности об акции «Час Земли» можно узнать на ее официальном сайте. Там же можно также пройти развлекательный тест, который покажет, какой будет жизнь в 2050 году, если люди не будут беречь планету.

Справка РИА «Воронеж»

Акцию «Час Земли» инициировал WWF (Всемирный фонд дикой природы) в 2007 году. В России она проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии. Цель — привлечь внимание жителей у ограниченности ресурсов планеты. Слога акции в 2017 году — «Меняй себя, а не планету».

В 2016 году акцию поддержали 178 стран, в России в ней поучаствовали 22 млн жителей.

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