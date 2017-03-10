Роспотребнадзор выясняет причины химического запаха в детсаду
Резкий запах появился в дошкольном учреждении в Приокском районе.
Резкий запах появился в дошкольном учреждении в Приокском районе.
Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины химического запаха в детском саду в Нижнем Новгороде, сообщает
Резкий запах появился в дошкольном учреждении № 119 в Приокском районе.
В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» работают на месте для выяснения подробностей произошедшего. Детей из здания эвакуировали.