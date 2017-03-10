Районы Омской области проверяют на готовность к паводку
В муниципальных образованиях создана группировка сил и средств для ликвидации последствий возможного подтопления, в рамках которой будет задействовано более 4,1 тыс. сотрудников
В муниципальных образованиях создана группировка сил и средств для ликвидации последствий возможного подтопления, в рамках которой будет задействовано более 4,1 тыс. сотрудников
На территории региона продолжается плановая проверка готовности сил и средств всех 32 муниципальных районов области и областного центра к прохождению весеннего паводка.
На заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя Правительства Омской области Игоря Бондарева было отмечено, что на сегодняшний день уже проверено 22 муниципальных района. Большинство из них — 18 районов — получили положительную оценку, остальные должны усилить свои работы.
В муниципальных районах создана группировка для ликвидации последствий возможного паводка. Всего будет задействовано 4,1 тысяч сотрудников
Помимо этого, в регионе организовали проверку готовности единых
Подготовка к паводку в Омской области началась вовремя. Еще в декабре 2016 года был утвержден комплексный план основных
По оценке главного управления МЧС России по Омской области, готовность региона к паводку высокая.