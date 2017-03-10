Районы Омской области проверяют на готовность к паводку

На территории региона продолжается плановая проверка готовности сил и средств всех 32 муниципальных районов области и областного центра к прохождению весеннего паводка.

На заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя Правительства Омской области Игоря Бондарева было отмечено, что на сегодняшний день уже проверено 22 муниципальных района. Большинство из них — 18 районов — получили положительную оценку, остальные должны усилить свои работы.

В муниципальных районах создана группировка для ликвидации последствий возможного паводка. Всего будет задействовано 4,1 тысяч сотрудников аварийно-спасательных подразделений, 1 750 единиц разнообразной техники — инженерной, автомобильной, водооткачивающей, а также более 100 плавательных средств.

Помимо этого, в регионе организовали проверку готовности единых дежурно-диспетчерских служб к работе на предупреждение и способности оперативно реагировать на различные виды чрезвычайных ситуаций.

Подготовка к паводку в Омской области началась вовремя. Еще в декабре 2016 года был утвержден комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий. Муниципальным районам еще в середине зимнего сезона рекомендовали заблаговременно убирать снег.

По оценке главного управления МЧС России по Омской области, готовность региона к паводку высокая.