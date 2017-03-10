Приангарье стало одним из худших регионов по охране лесов от пожаров в 2016 году

Иркутская и Амурская области, Забайкальский и Красноярский край, Республика Бурятия занимают последние места по охране лесов от пожаров среди субъектов РФ. Минприроды по поручению правительства проанализировало эффективность исполнения регионами переданных полномочий в 2016 году. На наиболее горимые субъекты пришлось 85,6% от общей площади, пройденной огнем на землях лесного фонда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «КоммерсантЪ».

Кроме того, Республика Бурятия вошла в число субъектов, где не были выполнены планы по посадке новых лесных культур, а рост «недопоступивших» в федеральный бюджет от региона средств за использование лесов составил на 27,6% больше, чем в 2015 году. В Забайкальском крае зафиксирован низкий уровень мониторинга лесопожарной обстановки, что подтверждается площадью обнаружения пожаров (52,4 га). В Минприроды отметили, что уделяют особое внимание надзору за лесами на Байкальской природной территории.

«Сейчас в регионе нулевая готовность к пожарному сезону, хотя прогноз Росгидромета на предстоящий сезон неутешительный, а, соответственно, при отсутствии профилактики будут все условия для разрастания пожаров, что создает риск повторить прошлогоднюю тенденцию. Это Байкал, поэтому территории должно уделяться особое внимание», — сказал глава природоохранного ведомства Сергей Донской.

Кроме того, Сергей Донской отметил, что существует критическая ситуация с пожарами в Приморье, где уже сейчас увеличиваются их площади. Он поручил главе Рослесхоза организовывать профилактику пожаров на территории регионов в ручном режиме в случае необходимости.