Медвытрезвители вновь появятся в Новосибирске

Выступая на заседании комиссии областного парламента, и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка областного ГУ МВД Юрий Золотов отметил увеличение на 20% числа преступлений, совершенных пьяными новосибирцами.

Пьяных преступников становится больше.

— За совершение преступлений задержаны 177 пьяных подростков, 811 несовершеннолетних поставлены на профилактический учет за употребление алкогольной продукции, — отметил Юрий Золотов. — В прошлом году сотрудники полиции составили 358 протоколов о нарушении должностными лицами правил розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, 67 протоколов составлено участковыми.

Обсуждая доклад, депутаты Заксобрания задали вопрос о возможном возобновлении работы медицинских вытрезвителей. По мнению законодателей, часть правонарушений может быть предотвращена, если лиц, находящихся в состоянии опьянения, станут забирать с улиц и доставлять в специализированные медучреждения.

Напомним, после реформы правоохранительных органов задачи по отрезвлению были возложены на медицинские учреждения.

— Есть немало случаев нападения пьяных на медиков, на других пациентов. В больницах не хватает мест для больных, а отдельные помещения приходится выделять для пьяниц. Врачи правильно считают, что их задача — лечить больных людей, в том числе, страдающих алкоголизмом, но не заниматься отрезвлением, — заявил депутат Александр Козлов.

Нынешние «трезвяки» вне закона.

В настоящее время пьяных людей в Новосибирске доставляют в больницу № 34 и в небольшой центр на улице Жуковского, что явно не соответствует масштабам стоящей проблемы. При этом медвытрезвители продолжают действовать в ряде регионов страны. Например, в Татарстане, Башкирии, а также в регионах Поволжья.

Как пояснил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, медицинские вытрезвители действительно существуют в некоторых регионах, однако деятельность их не вполне соответствует требованиям закона.

— Они созданы в связи со сложившейся ситуацией, зачастую волевым решением руководства области, — подчеркнул Алексей Кириллов. Он также обратил внимание депутатов, что финансированием работы медвытрезвителей должны заниматься муниципалитеты, однако в их бюджетах не предусматривается выделение средств на эти цели.

В итоге депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая изучит имеющийся опыт и подготовит обращение в областное правительство о необходимости создания медвытрезвителей.

Услуги будут платными.

Добавим, что идею возрождения вытрезвителей в Новосибирске горячо поддерживают и врачи скорой, которые вынуждены собирать пьяных по квартирам и улицам.

Решать проблему с вытрезвителями, считает главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов, нужно по примеру Татарстана и Башкортостана. Там созданы отделения не медицинской, а социальной помощи, куда полицейские доставляют пьяниц. Пациенты протрезвляются, но уже за собственные деньги. Вопросы, кто бы смог заняться этим в Новосибирске, и будут ли протрезвевшие утром новосибирцы оплачивать счета за обслуживание в более или менее комфортных условиях, пока остаются открытыми.

Справка.

В сентябре прошлого года «Левада-Центр» провел соцопрос, который показал, что за возрождение существовавших в советские времена вытрезвителей выступает 80% россиян. Отрицательно к этой идее отнеслись лишь 14% населения страны.