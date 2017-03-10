В Перми двухлетняя девочка выдала отца судебным приставам

Как сообщили «РГ» в Управлении ФССП по Пермскому краю, квартиру открыла женщина, представившаяся гражданской женой неплательщика. Она и сообщила приставам, что разыскиваемого дома нет, и где он находится, неизвестно.

Однако больше сознательности проявила маленькая девочка. Именно фраза двухлетнего ребенка: «Папа, к тебе пришли!», дала приставам понять, что должник скрывается на кухне. Жене не оставалось ничего кроме как пригласить приставов войти.

Приставы стали свидетелями того, как папа ребенка пытался выпроводить девочку из кухни, но изменить ситуацию уже не мог.

Приставы объявили, что за невыплату долга грозит арест имущества. Понимая риск, мужчина возобновил погашение кредита.