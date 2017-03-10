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12:57 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми двухлетняя девочка выдала отца судебным приставам

В Лысьве Пермского края в поисках должника судебным приставам помогла его дочь. Так сотрудники ведомства во время очередного обхода по адресам неплательщиков позвонили в дверь мужчины, который не желал выплачивать кредит.

Как сообщили «РГ» в Управлении ФССП по Пермскому краю, квартиру открыла женщина, представившаяся гражданской женой неплательщика. Она и сообщила приставам, что разыскиваемого дома нет, и где он находится, неизвестно.

Однако больше сознательности проявила маленькая девочка. Именно фраза двухлетнего ребенка: «Папа, к тебе пришли!», дала приставам понять, что должник скрывается на кухне. Жене не оставалось ничего кроме как пригласить приставов войти.

Приставы стали свидетелями того, как папа ребенка пытался выпроводить девочку из кухни, но изменить ситуацию уже не мог.

Приставы объявили, что за невыплату долга грозит арест имущества. Понимая риск, мужчина возобновил погашение кредита.

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