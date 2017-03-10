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13:15 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре 74 частных дома отключили от системы водоснабжения за долги

Отключение холодной воды вынуждает должников погашать задолженность.

В Самаре 74 частных дома за долги перед СКС были отключены от системы холодного водоснабжения, сообщает пресс-центр ООО «Самарские коммунальные системы».

Среди более 34 тысяч абонентов частного сектора, которых обслуживают «Самарские коммунальные системы» есть те, кто не платит за предоставленные услуги. В январе-феврале СКС направили жителям частного сектора Самары две тысячи уведомлений о задолженности на сумму более шести миллионов рублей. Были отключены от системы холодного водоснабжения 74 частных дома, владельцы которых задолжали СКС.

После этого 824 абонента, получив уведомление, оплатили долги на сумму 1,5 миллиона рублей. Там, где нет технической возможности приостановить должникам водоснабжение, материалы по владельцам домов передаются в суд.

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