В Самаре 74 частных дома отключили от системы водоснабжения за долги
Отключение холодной воды вынуждает должников погашать задолженность.
Отключение холодной воды вынуждает должников погашать задолженность.
В Самаре 74 частных дома за долги перед СКС были отключены от системы холодного водоснабжения, сообщает
Среди более 34 тысяч абонентов частного сектора, которых обслуживают «Самарские коммунальные системы» есть те, кто не платит за предоставленные услуги. В
После этого 824 абонента, получив уведомление, оплатили долги на сумму 1,5 миллиона рублей. Там, где нет технической возможности приостановить должникам водоснабжение, материалы по владельцам домов передаются в суд.