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13:47 (мск), источник: Om1.ru

Новую маршрутную сеть в Омске разработает Санкт-Петербургский университет

Конкурс был признан несостоявшимся, и мэрия заключила контракт с единственным поставщиком.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 10 марта, стали известны результаты конкурса на право разработать для Омска принципиально новую маршрутную сеть.

Как пояснили Om1.ru в департаменте транспорта, на конкурс поступило две заявки — от Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) и от Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Документы, представленные на конкурс СибАДИ, не полностью соответствовали условиям, и заявку омского вуза отклонили. Поскольку остался один участник, конкурс был признан несостоявшимся. Однако департамент заключил контракт с вузом из Санкт-Петербурга как с единственным поставщиком.

Согласно данным на сайте Госзакупок, максимальная сумма, которую мэрия была готова заплатить за исполнение контракта, составляла 2,5 миллиона рублей. СибАДИ предлагал за работу 2,15 миллиона. Предложение СПбГУ было выгоднее — 1,95 миллиона.

Напомним, что исполнителю нужно будет к ноябрю 2017 года разработать проект новой маршрутной сети. Она будет принципиально иной, не основанной на уже существующей.

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