Новую маршрутную сеть в Омске разработает Санкт-Петербургский университет
Конкурс был признан несостоявшимся, и мэрия заключила контракт с единственным поставщиком.
Конкурс был признан несостоявшимся, и мэрия заключила контракт с единственным поставщиком.
Сегодня, 10 марта, стали известны результаты конкурса на право разработать для Омска принципиально новую маршрутную сеть.
Как пояснили Om1.ru в департаменте транспорта, на конкурс поступило две заявки — от Сибирского государственного
Согласно данным на сайте Госзакупок, максимальная сумма, которую мэрия была готова заплатить за исполнение контракта, составляла 2,5 миллиона рублей. СибАДИ предлагал за работу 2,15 миллиона. Предложение СПбГУ было выгоднее — 1,95 миллиона.
Напомним, что исполнителю нужно будет к ноябрю 2017 года разработать проект новой маршрутной сети. Она будет принципиально иной, не основанной на уже существующей.