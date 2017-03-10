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16:41 (мск), источник: Новый Калининград

На участке ул. Вагнера запретят остановку

С 30 марта вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Вагнера от ул. Барнаульской до ул. Загорской. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожные знаки 3.27 «остановка запрещена» планируется установить «в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности ул. Вагнера».

Автолюбителей просят быть внимательнее.

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