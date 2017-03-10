Лед на Куйбышевском водохранилище растает в третьей декаде апреля

Очищение ото льда Саратовского водохранилища ожидается во второй декаде апреля, Куйбышевского — в третьей декаде апреля, вскрытие малых рек области — в конце третьей декады марта — начале первой декады апреля. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия на конец февраля, а также и нормативные значения гидрометеорологических условий ранне-весеннего периода, максимальные уровни воды на малых реках области ожидаются выше нормы на 12−224 см.

При интенсивном развитии весенних процессов, выпадении обильных осадков в период прохождения пиков половодья, возможно достижение опасных отметок на реках: Самара (верхнее течение), Большой Кинель, Сызрань, а также подтопление объектов, расположенных в пониженных местах, непосредственно талыми водами. При затяжном развитии весенних процессов половодье может пройти спокойно, без особо заметных изменений водного режима на малых реках области.

В первой декаде марта все прогнозы и предупреждения о возможном подтоплении населенных пунктов и хозяйственных объектов были доведены органам исполнительной власти области, администрациям городских и муниципальных районов, ГУ МЧС по Самарской области и другим заинтересованным организациям, сообщает Приволжское УГМС.