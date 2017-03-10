Лед на Куйбышевском водохранилище растает в третьей декаде апреля
Возможно достижение опасных отметок на ряде рек Самарской области.
Возможно достижение опасных отметок на ряде рек Самарской области.
Очищение ото льда Саратовского водохранилища ожидается во второй декаде апреля, Куйбышевского — в третьей декаде апреля, вскрытие малых рек области — в конце третьей декады марта — начале первой декады апреля. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия на конец февраля, а также и нормативные значения гидрометеорологических условий
При интенсивном развитии весенних процессов, выпадении обильных осадков в период прохождения пиков половодья, возможно достижение опасных отметок на реках: Самара (верхнее течение), Большой Кинель, Сызрань, а также подтопление объектов, расположенных в пониженных местах, непосредственно талыми водами. При затяжном развитии весенних процессов половодье может пройти спокойно, без особо заметных изменений водного режима на малых реках области.
В первой декаде марта все прогнозы и предупреждения о возможном подтоплении населенных пунктов и хозяйственных объектов были доведены органам исполнительной власти области, администрациям городских и муниципальных районов, ГУ МЧС по Самарской области и другим заинтересованным организациям, сообщает Приволжское УГМС.