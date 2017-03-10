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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Виновники ДТП доплатят из своих

Конституционный суд разрешил взыскивать с них суммы ущерба сверх страховых выплат.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Признанные потерпевшими в ДТП при недостаточных страховых выплатах на покрытие ущерба имеют право взыскивать разницу с виновных — такое разъяснение выпустил в пятницу Конституционный суд (КС) России. Устоявшуюся судебную практику, когда размер определяется только в соответствии с Единой методикой, в КС сочли ограничивающей права потерпевшего на возмещение вреда и нарушающей право собственности.

Конституционный суд счел возможным возмещение разницы между суммой страховой выплаты и ущербом с виновника ДТП.

Такое решение было вынесено в пятницу по итогам рассмотрения жалоб жителей Краснодарского края, автовладельцев Андрея Аринушенко, Галины Бересневой, Валерия Реутова и Олега Середы. После ДТП они получили со страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей и пытались в суде дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ в обзоре судебной практики в 2015 году, потерпевший может требовать от виновника дорожно-транспортного происшествия сумму ущерба, рассчитанную по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, то есть с учетом износа подлежащих замене деталей. Заявители обращали внимание на неопределенность применяемых норм, из-за чего они не могли взыскать с причинившего ущерб сумму возмещения убытков без учета износа деталей.

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В Конституционном суде отметили, что закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств является дополнительной мерой защиты потерпевшего. «Этот закон не исключает распространение действия общих норм Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред, — говорится в решении суда.— Поэтому при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет виновного лица путем предъявления к нему соответствующего требования».

В документе отмечается, что в постановлении пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «судам даны были разъяснения включать в состав реального ущерба расходы на восстановление автомобиля, если для этого понадобились новые материалы»:

«Однако впоследствии судебная практика пошла по другому пути, и размер выплаты ущерба страховщиком или причинителем вреда стал определяться только в соответствии с Единой методикой. В результате оспоренные нормы стали рассматриваться как не предполагающие возмещение вреда в полном объеме с непосредственного причинителя вреда».

Такая трактовка, отмечают в КС, «не учитывает различное предназначение мер защиты прав потерпевшего» и приводит к «несоразмерному ограничению права на возмещение вреда, нарушению конституционных гарантий права собственности и права на судебную защиту». «Закон об ОСАГО и основанная на нем Единая методика не препятствуют включению в рамках гражданско-правового спора по ГК РФ полной стоимости ремонта и запчастей в состав подлежащих возмещению убытков потерпевшего от ДТП», — говорится в решении суда, где отмечается, что «правоприменительные решения по делам заявителей подлежат пересмотру».

Валерия Мишина

Комментарии
1
Neda Nordgren
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