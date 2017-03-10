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13:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подрядчик начал реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске Нижегородской области к ЧМ-2018

Подрядчик приступил к реконструкции стадиона «Химик» в Дзержинске Нижегородской области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска 10 марта 2017 года.

Подрядчиком выступает ООО «Нижегородспецгидрострой», которое ведет реконструкцию стадиона, где команды-участницы ЧМ-2018 станут тренироваться во время Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовке стройплощадки. В частности, ведется установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов, расчистка территории и удаление существующего искусственного покрытия. В ближайшее время, по данным руководства «Нижегородспецгидростроя», начнутся земляные работы под строительство административно-бытового комплекса. Затем начнется подготовка самого футбольного поля с устройством нового корыта, систем дренажа и полива, после чего специалисты засеют и вырастят газон.

Планируется, что работы на объекте завершаться до 1 декабря текущего года. Сумма контракта на реконструкцию стадиона составляет 120,9 млн рублей.

Ранее министр спорта и молодежной политики области Сергей Панов сообщал, что реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске идет с отставанием.

Напомним, что в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них — на базе детской спортивной школы «Мещера» (ул. Карла Маркса, 17а), вторая — в 200 метрах от дома № 19 по ул. Карла Маркса, третья — на стадионе «Локомотив» (пер. Балаклавский, 1).

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