Подрядчик начал реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске Нижегородской области к ЧМ-2018

Подрядчиком выступает ООО «Нижегородспецгидрострой», которое ведет реконструкцию стадиона, где команды-участницы ЧМ-2018 станут тренироваться во время Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовке стройплощадки. В частности, ведется установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов, расчистка территории и удаление существующего искусственного покрытия. В ближайшее время, по данным руководства «Нижегородспецгидростроя», начнутся земляные работы под строительство административно-бытового комплекса. Затем начнется подготовка самого футбольного поля с устройством нового корыта, систем дренажа и полива, после чего специалисты засеют и вырастят газон.

Планируется, что работы на объекте завершаться до 1 декабря текущего года. Сумма контракта на реконструкцию стадиона составляет 120,9 млн рублей.

Ранее министр спорта и молодежной политики области Сергей Панов сообщал, что реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске идет с отставанием.

Напомним, что в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них — на базе детской спортивной школы «Мещера» (ул. Карла Маркса, 17а), вторая — в 200 метрах от дома № 19 по ул. Карла Маркса, третья — на стадионе «Локомотив» (пер. Балаклавский, 1).